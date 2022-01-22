"Байер" вернулся в гонку за Азмуном

Фото инстаграм Сердара Азмуна

Леверкузенский "Байер" активно работает над трансфером нападающего "Зенита" Сердара Азмуна.

По информации "СЭ", немецкий клуб близок к согласованию условий личного контракта с 27-летним футболистом.

При этом "фармацевты" готовы подписать иранца как зимой, так и летом.

В текущем сезоне Азмун сыграл за "Зенит" 21 матч, забил 10 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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