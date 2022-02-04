"Байер" выложил фото двух бывших игроков "Зенита"

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"Байер" выложил фото двух бывших игроков "Зенита"

Фото твиттер "Байера"

Пресс-служба леверкузенского "Байера" опубликовала в твиттере совместную фотографию Сердара Азмуна и Андрея Лунева.

"Снова вместе", - гласит подпись к снимку.

Напомним, что Азмун и Лунев вместе выступали за питерский "Зенит".

В июле российский вратарь перешёл в "Байер" на правах свободного агента, а в январе "фармацевты" выкупили иранского форварда за 4 миллиона евро.

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