"Байер" выложил фото двух бывших игроков "Зенита"

Фото твиттер "Байера"

Пресс-служба леверкузенского "Байера" опубликовала в твиттере совместную фотографию Сердара Азмуна и Андрея Лунева.

"Снова вместе", - гласит подпись к снимку.

Напомним, что Азмун и Лунев вместе выступали за питерский "Зенит".

В июле российский вратарь перешёл в "Байер" на правах свободного агента, а в январе "фармацевты" выкупили иранского форварда за 4 миллиона евро.

Не пропустите: Переводчик Азмуна: "Сердар переживал из-за публикации видео с Дзюбой в раздевалке". | http://soccernews.ru