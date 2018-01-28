"Байер" взял верх над "Майнцом"

В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский "Байер" на своем поле взял верх над "Майнцом".

"Байер" - "Майнц" - 2:0

Голы: Бэйли, 48 - 1:0, Венделл, 68 - 2:0 (пенальти).

"Байер": Лено, Л. Бендер (Хенрикс, 63), Та, С. Бендер, Венделл, Баумгартлингер (Кор, 28), Арангуис, Брандт (Хаверц, 82), Фолланд, Бэйли, Аларио.

"Майнц": Центнер, Донати, Гбамин, Хак, Диалло, Бросински (Холтманн, 61), Сердар, Де Йонг (Берггрин, 61), Латца, Куайсон, Муто (Уджа, 75).

Напомним, вчера дортмундская "Боруссия" не смогла обыграть "Фрайбург", а "Штутгарт" уступил "Шальке". | soccernews.ru