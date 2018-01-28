"Байер" взял верх над "Майнцом"

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"Байер" взял верх над "Майнцом"В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский "Байер" на своем поле взял верх над "Майнцом".

"Байер" - "Майнц" - 2:0

Голы: Бэйли, 48 - 1:0, Венделл, 68 - 2:0 (пенальти).

"Байер": Лено, Л. Бендер (Хенрикс, 63), Та, С. Бендер, Венделл, Баумгартлингер (Кор, 28), Арангуис, Брандт (Хаверц, 82), Фолланд, Бэйли, Аларио.

"Майнц": Центнер, Донати, Гбамин, Хак, Диалло, Бросински (Холтманн, 61), Сердар, Де Йонг (Берггрин, 61), Латца, Куайсон, Муто (Уджа, 75).

Напомним, вчера дортмундская "Боруссия" не смогла обыграть "Фрайбург", а "Штутгарт" уступил "Шальке". | soccernews.ru

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2 Байер Леверкузен 20 34
3 Шальке 20 34
4 Айнтрахт Франкфурт 20 33
5 РБ Лейпциг 20 32
6 Боруссия Дортмунд 20 31
7 Боруссия Менхенгладбах 20 31
8 Аугсбург 20 28
9 Хоффенхайм 20 27
10 Ганновер 96 20 27
11 Герта 20 26
12 Фрайбург 20 24
13 Вольфсбург 20 23
14 Штутгарт 20 20
15 Майнц 05 20 20
16 Вердер Бремен 20 17
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18 Кельн 20 13
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