"Байер" заплатил 18 миллионов евро за защитника сборной Буркина-Фасо

Защитник "Витории Гимарайнш" Эдмонд Тапсоба стал игроком "Байера", сообщает официальный твиттер леверкузенского клуба.

Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. 20-летний футболист заключил с "фармацевтами" контракт до июня 2025 года.

Тапсоба выступал за "Виторию Гимарайнш" с 2018 года, сыграл 32 матча и забил 8 голов.

Рыночная стоимость центрбека сборной Буркина-Фасо оценивается в 4,5 миллиона евро.

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