Байи близок к возвращению в строй

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сообщил, что защитник Эрик Байи вернётся в строй на следующей неделе, сообщает Goal.com.

При этом наставник "красных дьяволов" затруднился ответить, сколько ещё пропустят хавбеки Поль Погба и Маруан Феллаини.

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