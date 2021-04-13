Байи хочет покинуть "Манчестер Юнайтед"

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Байи хочет покинуть "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Эрика Байи

Ивуарийский защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи отказался продлевать контракт с клубом, сообщает ESPN.

По сведениям издания, футболист некоторое время вел переговоры с клубом о новом соглашении, но в итоге решил уйти, так как хочет регулярно выходить на поле.

В нынешнем сезоне 27-летний Байи провел за "Манчестер Юнайтед" 15 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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