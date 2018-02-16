Байи может сыграть с "Хаддерсфилдом"



Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи восстановился после травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист приступил к тренировкам в общей группе и может попасть в заявку на матч 1/8 финала Кубка Англии с "Хаддерсфилд Таун", который состоится 17 февраля.

Стоит отметить, что в последний раз ивуариец выходил на поле в ноябре прошлого года.

В этом сезоне 23-летний Байи провел за "МЮ" 10 матчей и забил 1 гол.

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