Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи получил трёхматчевую дисквалификацию в еврокубках, сообщает официальный сайт УЕФА.

23-летний ивуариец наказан за удаление в полуфинальном матче Лиги Европы против "Сельты". Тогда центрбек "красных дьяволов" ударил в лицо форварда соперников Йона Гвидетти.

Учитывая, что финал Лиги Европы Байи уже пропустил, ему осталось два матча бана - игра за Суперкубок Европы с "Реалом" и первый поединок группового раунда Лиги чемпионов.

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