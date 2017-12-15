Байи пропустит около трех месяцев
Ивуарийский защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи не сможет выйти на поле еще около трех месяцев, сообщает Goal.com.
По сведениям издания, у футболиста серьезная травма лодыжки и в ближайшее время он будет прооперирован. Таким образом он вернется в строй не раньше середины марта.
В этом сезоне 23-летний Байи провел за "Манчестер Юнайтед" всего 10 матчей и забил 1 гол.
Не пропустите: "Барселона" может бесплатно подписать защитника "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|16
|46
|2
|Манчестер Юнайтед
|16
|35
|3
|Челси
|17
|35
|4
|Бернли
|17
|31
|5
|Ливерпуль
|16
|30
|6
|Арсенал Лондон
|16
|29
|7
|Тоттенхэм
|16
|28
|8
|Лестер Сити
|16
|23
|9
|Уотфорд
|16
|22
|10
|Эвертон
|16
|19
|11
|Саутгемптон
|16
|18
|12
|Хаддерсфилд Таун
|17
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|17
|14
|Борнмут
|16
|16
|15
|Сток Сити
|17
|16
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|16
|13
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
|19
|Суонси Сити
|16
|12
|20
|Кристал Пэлас
|16
|11