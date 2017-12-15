Байи пропустит около трех месяцев



Ивуарийский защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи не сможет выйти на поле еще около трех месяцев, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, у футболиста серьезная травма лодыжки и в ближайшее время он будет прооперирован. Таким образом он вернется в строй не раньше середины марта.

В этом сезоне 23-летний Байи провел за "Манчестер Юнайтед" всего 10 матчей и забил 1 гол.

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