Байи стал автором антирекорда в манчестерском дерби

Фото инстаграм Эрика Байи

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи забил автогол в матче 11-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".

27-летний ивуариец срезал мяч в собственные ворота после прострела Жоау Канселу.

Как сообщает Opta, это первый случай в истории манчестерского дерби в рамках Премьер-лиги, когда игрок "МЮ" записывает в свой пассив автогол.

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