Байи троллит Ибрагимовича: "Златан, надеюсь, ты готов вернуться"

Ивуарийский защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи посмеялся над форвардом Златаном Ибрагимовичем, выложил на своей странице в Инстаграме видео, где дает пинка шведу.

"Надеюсь, ты готов вернуться. Я буду тебя ждать там же!" - написал Байи.

Видео: Байи отвешивает пинок Златану.

Hope you're almost ready to return, @iamzlatanibrahimovic, I'll be right here! Публикация от Eric Bailly (@ericbailly24) Авг 20 2017 в 10:21 PDT

Напомним, что 35-летний Ибрагимович покинул "Манчестер Юнайтед" этим летом по истечении срока контракта. Впрочем, манкунианцы рассматривают вариант с возвращением форварда.

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