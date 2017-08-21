Байи троллит Ибрагимовича: "Златан, надеюсь, ты готов вернуться"

Теги манчестер юнайтедэрик байизлатан ибрагимович

Байи троллит Ибрагимовича: "Златан, надеюсь, ты готов вернуться"

Ивуарийский защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи посмеялся над форвардом Златаном Ибрагимовичем, выложил на своей странице в Инстаграме видео, где дает пинка шведу.

"Надеюсь, ты готов вернуться. Я буду тебя ждать там же!" - написал Байи.

Видео: Байи отвешивает пинок Златану.

 

Hope you're almost ready to return, @iamzlatanibrahimovic, I'll be right here!

Публикация от Eric Bailly (@ericbailly24)

 

Напомним, что 35-летний Ибрагимович покинул "Манчестер Юнайтед" этим летом по истечении срока контракта. Впрочем, манкунианцы рассматривают вариант с возвращением форварда.

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