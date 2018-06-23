Байрамян перешёл из "Ростова" в "Рубин"

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Байрамян перешёл из "Ростова" в "Рубин"

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян стал игроком "Рубина", сообщает официальный сайт клуба.

Казанцы арендовали 26-летнего футболиста до конца сезона 2018/19. Хавбек будет выступать в новой команде под 19-м номером.

Байрамян выступает за "Ростов" с 2011 года, сыграл 67 матчей и забил 1 гол. Сдавался в аренду "Ротору" и "Волгарю". 

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