Байрамян принес "Ростову" выездную победу над "Рубином"

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Байрамян принес "Ростову" выездную победу над "Рубином"

В рамках 15-го тура РПЛ "Ростов" оказался сильнее "Рубина".

Благодаря победе "Ростов" вышел на пятое место. "Рубин" идет десятым.

"Рубин" - "Ростов" 0:2

Голы: Байрамян, 55 - 0:1, Байрамян, 76 - 0:2

"Рубин": Дюпин, Зотов, Бегич, Самошников (Меркулов, 83), Евтич (Коновалов, 68), Макаров, Бакаев (Климов, 84), Шатов, Зуев (Косарев, 58), Абильгор, Тарасов.

"Ростов": Песьяков, Алеэсами (Поярков, 63), Осипенко, Терентьев, Павловец, Тугарев (Альмквист, 62), Еременко (Гигович, 63), Норманн, Байрамян, Хасимото (Глебов, 25), Полоз.

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