Байрамян рассказал о травле со стороны Карпина

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян поведал, как его троллил главный тренер команды Валерий Карпин.

"Если посмотреть мою статистику, она сейчас поскромнее, чем в прошлом сезоне, а до этих двух игр с "Рубином" и "Динамо" (хавбек в них забил 3 гола - прим. Soccernews) у меня вообще не было результативных действий. Георгич постоянно меня травил. Например, спрашивал: "Сколько у тебя голов?". Я отвечал: "Бублик, ноль". Он опять: "А голевых сколько?". Я говорил: "Тоже ноль".

Георгич всегда так шутит - с одной стороны, это весело, но меня как игрока атаки это задевало. Мне хотелось доказать и себе, и тренеру, что надо исправляться - это сработало. Только пока этого мало, чтобы Карпин был доволен. Он всегда хочет, чтобы всё было идеально, на высшем уровне, и это здорово", - рассказал Байрамян.

Напомним, что игрок "Ростова" стал лучшим в российской Премьер-лиге по итогам ноября.

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