Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Почетный президент "Ахмата" и глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Об этом сообщается в телеграм-канале Baza.
По данным источника, у Кадырова серьезное поражение легких.
Сообщается, что глава республики заразился Covid-19 около трех недель назад, когда он навещал главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова в больнице, который был болен коронавиурсом.
Ранее гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что Кадыров здоров и не покидал Чечню.
Не пропустите: "Ахмат" продлит контракты с Глушаковым и другими игроками до конца сезона. | http://soccernews.ru
главное
-
Спортивный директор "Рубина" рассказал о дальнейших планах команды на сезон-2019/20
-
Зарплата Сёмина в "Локомотиве" была почти в 4 раза больше, чем у Николича
-
Скончался бывший тренер "Интера" Луиджи Симони
-
В "Ахмате" опровергли госпитализацию Рамзана Кадырова
-
Гендиректор "Локомотива" назвал момент, когда разногласия с Семиным достигли пика
Лента новостей
-
Сетьен признался, что хотел бы поработать с Неймаром
-
У Антона Шунина и его жены родился ребенок
-
"Бавария" оказала финансовую помощь клубам региональной лиги
-
Стало известно, когда власти Московской области открывают базы клубов РПЛ
-
"Шахтер" разгромил "Белшину" в чемпионате Беларуси
-
Спортивный директор "Тамбова": "Риска не пройти лицензирование нет. Долг погасим"
-
Спортивный директор "Рубина" рассказал о дальнейших планах команды на сезон-2019/20
-
Нойер прокомментировал продление контракта с "Баварией" до 2023 года
-
Стало известно, когда возобновится чемпионат Румынии
-
Вертонген может покинуть "Тоттенхэм" свободным агентом этим летом
-
"Барселона" не планирует продавать Гризманна этим летом
-
Черышев заявил, что рад возобновлению сезона РПЛ
-
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
-
Роналду опубликовал фото тренировки на футбольном поле
-
"Челси" разрешил Канте не тренироваться с командой. Он может пропустить остаток сезона
-
"Славия" и "Городея" обменялись голами в матче чемпионата Беларуси
-
"Челси" назвал "Ювентусу" цену на Эмерсона
-
Рэпер L’One раскритиковал Кикнадзе за последнее интервью
-
Вратарь "Уфы" Беленов назвал трёх самых сложных соперниках в РПЛ
-
Анчелотти сравнил АПЛ и Серию А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20