Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Почетный президент "Ахмата" и глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Об этом сообщается в телеграм-канале Baza.

По данным источника, у Кадырова серьезное поражение легких.

Сообщается, что глава республики заразился Covid-19 около трех недель назад, когда он навещал главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова в больнице, который был болен коронавиурсом.

Ранее гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что Кадыров здоров и не покидал Чечню.

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