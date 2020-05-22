Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Теги ахматкоронавирус

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Почетный президент "Ахмата" и глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Об этом сообщается в телеграм-канале Baza.

По данным источника, у Кадырова серьезное поражение легких.

Сообщается, что глава республики заразился Covid-19 около трех недель назад, когда он навещал главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова в больнице, который был болен коронавиурсом.

Ранее гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что Кадыров здоров и не покидал Чечню.

Не пропустите: "Ахмат" продлит контракты с Глушаковым и другими игроками до конца сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно, когда власти Московской области открывают базы клубов РПЛ

Стало известно, когда власти Московской области открывают базы клубов РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов