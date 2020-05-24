Baza: Кадыров поправляется после коронавируса

Глава Чечни и почетный президент "Ахмата" Рамзан Кадыров идет на поправку после заражения коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на его лечащих врачей.

По данным источника, Кадыров может уже передвигаться по палате.Терапия хорошо воспринимается организмом, и теперь медики дают достаточно позитивные прогнозы.

Сообщалось, что глава республики заразился Covid-19 около трех недель назад, когда он навещал главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова в больнице, который был болен коронавиурсом.

Ранее гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что Кадыров здоров и не покидал Чечню.

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