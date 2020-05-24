Baza: Кадыров поправляется после коронавируса

Теги ахматкоронавирус

Baza: Кадыров поправляется после коронавируса

Глава Чечни и почетный президент "Ахмата" Рамзан Кадыров идет на поправку после заражения коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на его лечащих врачей.

По данным источника, Кадыров может уже передвигаться по палате.Терапия хорошо воспринимается организмом, и теперь медики дают достаточно позитивные прогнозы.

Сообщалось, что глава республики заразился Covid-19 около трех недель назад, когда он навещал главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова в больнице, который был болен коронавиурсом.

Ранее гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что Кадыров здоров и не покидал Чечню.

Не пропустите: "Ахмат" продлит контракты с Глушаковым и другими игроками до конца сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси рассказал, что мог покинуть "Барселону" в 2016 году

Месси рассказал, что мог покинуть "Барселону" в 2016 году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов