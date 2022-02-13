"Базель" Чалова проиграл битву за 2-е место в чемпионате Швейцарии
Фото: инстаграм "Янг Бойз"/Автор неизвестен
В матче 21-го тура чемпионата Швейцарии "Базель" на выезде проиграл "Янг Бойз" со счетом 1:3.
Победу хозяевам принесли голы Венсана Сьерро, Муми Нгамале и Теозона-Жордана Сибачо. В составе гостей отличился Михаэль Ланг. Российский форвард "Базеля" Федор Чалов провел на поле 62 минуте и не отметился результативными действиями.
"Янг Бойз", набрав 39 очков, вышел на второе место в турнирной таблице швейцарской Суперлиги. "Базель" с 37 очками опустился на вторую позицию.
"Янг Бойз" - "Базель" - 3:1 (1:1)
Голы: Ланг, 22 - 0:1, Сьерро, 39 - 1:1, Нгамале, 69 - 2:1, Сибачо, 72 - 3:1
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