"Базель" Чалова уволил главного тренера

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"Базель" Чалова уволил главного тренера

Фото: твиттер "Базеля"\Автор неизвестен

"Базель" официально объявил об увольнении главного тренера команды Патрика Рахмена и его помощника Бориса Смильянича.

Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона стал Гильермо Абаскаль, а его помощником будет Марко Уокер.

Напомним, что с январе в "Базеле" играет российский нападающий Федор Чалов, который арендован до конца сезона из московского ЦСКА.

В данный момент красно-синие отстают от "Цюриха", который является лидером в чемпионате Швейцарии, на 10 очков. В активе "Базеля" 40 баллов.

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