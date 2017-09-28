"Базель" добыл самую крупную победу в Лиге Чемпионов в своей истории

"Базель" разгромил в матче 2-го тура группового тура Лиги чемпионов "Бенфику" со счетом 5:0, добыв крупнейшую победу в истории выступлений на турнире.

Напомним, что в первом туре группового этапа португальцы на своем поле уступили ЦСКА со счетом 1:2. | http://soccernews.ru