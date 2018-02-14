"Базель" - "Манчестер Сити" - 0:4 (обзор)

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"Базель" - "Манчестер Сити" - 0:4 (обзор)

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором швейцарский "Базель" дома разгромно уступил английскому "Манчестер Сити".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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