"Базель" может пригласить именитого голландского тренера, сообщает Goal.com.

По сведениям ресурса, швейцарский гранд может возглавить 48-летний Франк Де Бур. На этом посту он сменит Рафаэля Викки.

Напомним, что последним клубом Де Бура был английский "Кристал Пэлас", с которым он с треском провалился и был уволен.

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