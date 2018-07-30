"Базель" может пригласить именитого голландского тренера

Теги базельфранк де бур

"Базель" может пригласить именитого голландского тренера

"Базель" может пригласить именитого голландского тренера, сообщает Goal.com.

По сведениям ресурса, швейцарский гранд может возглавить 48-летний Франк Де Бур. На этом посту он сменит Рафаэля Викки.

Напомним, что последним клубом Де Бура был английский "Кристал Пэлас", с которым он с треском провалился и был уволен.

Не пропустите: Анонс дня: что нельзя пропустить 30 июля. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля

Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Базель 36 86
2 Янг Бойз 36 69
3 Лугано 36 53
4 ФК Сьон 36 51
5 Люцерн 36 50
6 Тун 36 45
7 Санкт-Галлен 36 41
8 Грассхоппер 36 38
9 Лозанна Спортс 36 35
10 Вадуц 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов