"Базель" может пригласить именитого голландского тренера
"Базель" может пригласить именитого голландского тренера, сообщает Goal.com.
По сведениям ресурса, швейцарский гранд может возглавить 48-летний Франк Де Бур. На этом посту он сменит Рафаэля Викки.
Напомним, что последним клубом Де Бура был английский "Кристал Пэлас", с которым он с треском провалился и был уволен.
Не пропустите: Анонс дня: что нельзя пропустить 30 июля. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Челси" определился с приоритетной трансферной целью на оставшуюся часть лета
-
Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля
-
Главные новости дня: 30 июля
-
"Ливерпуль" намерен продлить соглашение с Мане
-
Очередной экзамен для новичков: "Крылья Советов" примут ЦСКА в заключительном матче первого тура РПЛ
-
Бэйл задумывается о продлении контракта с "Реалом"
-
"Дженоа" претендует на хавбека "Милана"
-
"Эвертон" хочет купить защитника "Манчестер Юнайтед"
-
"Ливерпуль" определился с будущим Ориги
-
"Вулверхэмптон" интересуется воспитанником "Барселоны"
-
Йерри Мина рассказал, как проигрывал деньги Месси и Суаресу
-
"Тоттенхэм" нацелился на лидера "Валенсии"
-
Французский клуб близок к подписанию защитника "Челси"
-
Лено: "Я многому научусь у Чеха"
-
Аллегри прокомментировал возможный уход Игуаина
-
"Блэкберн" объявил об аренде полузащитника "Челси"
-
"Ростов" усилится конголезским форвардом
-
Кейлор Навас прояснил своё будущее
-
Тренер "Лестера" сделал заявление о будущем Магуайра
-
СМИ узнали, какие клубы связывались с "Лацио" по трансферу Милинковича-Савича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Базель
|36
|86
|2
|Янг Бойз
|36
|69
|3
|Лугано
|36
|53
|4
|ФК Сьон
|36
|51
|5
|Люцерн
|36
|50
|6
|Тун
|36
|45
|7
|Санкт-Галлен
|36
|41
|8
|Грассхоппер
|36
|38
|9
|Лозанна Спортс
|36
|35
|10
|Вадуц
|36
|30