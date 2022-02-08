"Базель" может выкупить Чалова у ЦСКА
Фото: инстаграм Чалова\Автор неизвестен
Форвард московского ЦСКА Федор Чалов, ныне выступающий в "Базеле" на правах аренды может стать игроком швейцарского клуба на постоянной основе, сообщает 4-4-2.ch со ссылкой на Telebasel.
По информации источника, один из руководителей "Базеля" по планированию состава Филипп Кауфманн в своем интервью сказал, что клуб может побороться за россиянина в том случае, если ЦСКА будет его продавать.
Также отмечается, что если московский клуб будет готов на постоянной основе расстаться с Чаловым, то руководство "Базеля" в любой момент готов подписать его.
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