"Базель" на последних минутах добывает победу над "Манчестер Юнайтед"

Второй матч группы "А" в рамках 5-го тура Лиги чемпионов проходил в Базеле. Местный одноименный швейцарский клуб принимал английский "Манчестер Юнайтед" и после победы ЦСКА над "Бенфикой" просто обязан был добывать три очка над лидером квартета, дабы не отпустить москвичей в отрыв.

Не удивительно, что именно хозяева задавали тон игре на первых минутах встречи. Но стоило команде Жозе Моуринью включиться в игру, как моменты у ворот Вацлика стали возникать один за другим.

Уже на 9-й минуте гости могли открывать счет. Лукаку открылся на линии чужой штрафной на грани офсайда, после чего вышел на свидание с Вацликом. Однако пытаясь пробить мимо голкипера, Ромелу угодил голкиперу в ногу. Проходит еще пару минут и Феллайни головой подрезает мяч в створ. Вратарь "Базеля" был отыгран, но швейцарцев спас Сухи, выбив мяч с ленточки. А на 14-й минуте все тот же Феллайни упустил свой второй убойнейший момент в матче. После розыгрыша штрафного бельгиец бил наверняка с близкого расстояния, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги.

Гол в исполнении манкунианцев назревал, но не состоялся, после чего темп матча перешел в более спокойное русло. Середина тайма прошла преимущественно без моментов. Хозяева пытались бить хотя бы издали, но у них это не очень хорошо получалось. А вот игроки "МЮ" банально набирались сил для следующего активного отрезка, который последовал перед перерывом.

Сначала мог отличиться все тот же Феллайни. На этот раз Марсьяль хитро забросил сферу в сторону ворот, мяч чиркнул о голову бельгийца и угодил в штангу. Через минуту уже сам Марсьяль вывалился на ворота слева, но переиграть Вацлика не смог. А на последней минуте тайма едва не достиг успеха дальний выстрел от Рохо. Пробил аргентинец с 35-ти метров, кто-то из защитников "Базеля" зацепил мяч головой и сфера звонко прилетела в перекладину. Что и говорить, повезло швейцарцам.

А вот на второй тайм "Манчестер Юнайтед" выйти забыл. Вернее, команда Жозе Моуринью вышла, но вперед уже не бежала. По всей видимости, португалец дал в раздевалке установку сыграть на ноль. А вот хозяева завелись, и с каждой минутой их давление становилось все ощутимее. Почувствовала перемены на поле и публика, затянув хвалебные песни.

Примерно с середины тайма "Базель" начал создавать по-настоящему голевые моменты. Первопроходцем стал защитник Ланг. В ходе одной из атак он, ударом головой, проверил на прочность крестовину ворот Ромеро. А на 75-й минуте уже вступил в игру и сам голкипер "Манчестер Юнайтед". Ди со страшной силой выстрелил по воротам гостей, но голкипер манкунианцев в красивейшем прыжке отбил мяч.

Вскоре Жозе Моуринью выпустил на поле икону своего клуба Златана Ибрагимовича. Стадион неоднозначно воспринял возвращение выдающегося шведа на поле. Однако Златан так мяч и не получил. А вот в защите у "МЮ" творилось что-то неладное. В концовке матча "Базель" практически не покидал гостевую половину поля и в конце концов своего добился. В ходе размашистой атаки швейцарцев Петретта прострелил с левого фланга к дальнему от него углу вратарской манкунианцев, где из-за спины нерасторопного Блинда выскочил Ланг и отправил мяч в ближний для себя незащищенный угол ворот Ромеро – 1:0.

На то, чтобы ответить, у команды Жозе Моуринью элементарно не было времени. "Базель" добывает важнейшую победу, и остается в числе претендентов на выход в 1/8 финала.

"Базель" – "Манчестер Юнайтед" – 1:0

Гол: Ланг, 89.

"Базель": Вацлик, Ланг, Аканджи, Сухи, Баланта, Ди (Франссон, 80), Дзуффи, Петретта, Штеффен, Оберлин, Эльюнусси.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Дармиан, Рохо, Смоллинг, Блинд, Эррера, Феллайни, Лингард (Рэшфорд, 64), Погба (Матич, 66), Марсьяль (Ибрагимович, 74), Лукаку.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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