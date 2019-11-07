"Базель" на своем стадионе переиграл "Хетафе" и пробился в плей-офф Лиги Европы

"Базель" в домашнем матче обыграл "Хетафе" в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Команды выступаю в группе С вместе с "Краснодаром" и "Трабзонспором".

"Базель" - "Хетафе" - 2:1 (1:1)

Голы: Кабрал, 8 - 1:0, Мата, 45 - 1:1, Фрай, 60 - 2:1

"Базель с 10 баллами возглавил группу C, "Хетафе" с 6 баллами занял 3 место.

А еще: Фернандеш оформил дубль и помог "Краснодару" обыграть "Трабзонспор"| http://soccernews.ru