"Базель" и "Вулверхэмптон" обыграли соперников в 1/8 финала Лиги Европы и вышли в следующий тур

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"Базель" и "Вулверхэмптон" обыграли соперников в 1/8 финала Лиги Европы и вышли в следующий тур

"Базель" обыграл "Айнтрахт", "Вулверхэмптон" был сильнее "Олимпиакоса" в матче 1/8 Лиги Европы.

По итогам двух встреч "Базель" и "Вулверхэмптон" вышли в 1/4 финала турнира. В первой игре команда обыграла соперника со счетом 3:0.

"Базель" - "Айнтрахт" - 1:0

Голы: Фрай, 88 - 1:0

"Базель": Николич, Петретта, Альдерете, Джемерт, Видмер, Фрай, Кампо, Джака (Маршан, 87), Штокер (ван Волфсвинкел, 66), Артур (Адеми, 80), Пулулу (ван дер Верфф, 67).

"Айнтрахт Ф": Трапп, Хинтереггер, Абраам, Ндика (Хасебе, 46), да Кошта (Чендлер, 67), Роде (Ильзанкер, 67), Кор, Костич, Камада, Андре Силва (Пасиенсия, 46), Дост.

"Вулверхэмптон" - "Олимпиакос" - 1:0

Голы: Хименес, 8 (пенальти) - 1:0

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро (Рубен Винагре, 17), Коуди, Боли, Доэрти, Моутинью, Саисс, Поденсе (Дендонкер, 71), Рубен Невеш, Траоре (Диогу Жота, 57), Хименес.

"Олимпиакос": Аллен, Цимикас, Ба, Сиссе, Эльабделлауи, Камара (Хассан, 65), Бухалакис (Фортунис, 46), Масурас (Ранджелович, 46), Гильерме (Кафу, 82), Вальбуэна, Эль-Араби.

В первой игре швейцарская команда обыграла соперника со счетом 3:0. А английский клуб сыграл вничью с "Олимпиакосом".

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