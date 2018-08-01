"Базель" - ПАОК - 0:3 (обзор)

Смотрите видеообзор ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между швейцарским "Базелем" и греческим ПАОКом, в котором определился соперник московского "Спартака" по следующему раунду турнира.

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