"Базель" победил "Бенфику" и вышел в плей-офф ЛЧ

В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Базель" на выезде одолел "Бенфику" и завоевал путевку в плей-офф. Победу швейцарцам принесли голы Мохамеда Эльюнусси и Димитри Оберлена. Стоит отметить, что "Бенфика" проиграла в нынешней Лиге Чемпионов шесть матчей из шести и это стало клубным антирекордом.

"Бенфика" – "Базель" - 0:2 (0:1)

Голы: Эльюнусси, 5 - 0:1, Оберлен, 65 - 0:2

"Бенфика": Свилар, Лопес, Элизеу, Дуглас Перейра, Жардел, Жоау Карвалью, Самарис (Андре Алмейда, 73), Пицци (Габриэл, 73), Живкович, Сеферович, Диогу Гонсалвеш (Жонас, 62).

"Базель": Вацлик, Аканджи, Сухи, Альварес, Петретта (Риверос, 82), Штеффен, Джака, Эльюнусси, Дзуффи, Ланг, Оберлен (Бюа, 88).

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