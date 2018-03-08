"Базель" прерывает беспроигрышную домашнюю серию "Манчестер Сити", но пропускает англичан в четвертьфинал

В одном из двух поединков ответных игр 1/8 финала Лиги чемпионов, где априори никакой интриги быть не могло, "Манчестер Сити" принимал швейцарский "Базель". Счет первого матча (4:0 в пользу лидера английской Премьер-лиги) позволял Хосепу Гвардиоле выставить на эту встречу фактически второй состав, который, впрочем, не намного слабее, чем основной. Да и гостям счет первой встречи также многое позволял. К примеру, просто поиграть в футбол.

Хозяева начали игру в спокойном темпе, что не стало неожиданностью. Но при этом в своей первой же нацеленной атаке смогли открыть счет. Сане прекрасно прошел с мячом по центру, а затем отдал на правый край штрафной, куда врывался Бернарду Силва. Португалец сразу же в касание прострелил мяч на дальнюю штангу, где Жезус спокойно поразил пустой угол – 1:0.

На волне успеха манкунианцы продолжили активничать, и вскоре после похожего рейда Сане едва не замкнул атаку Бернарду Силва. Но того на мгновение опередил Сухи. И тут же после подачи углового прицельно бил головой Данило, но благодаря небольшому рикошету "Базелю" удалось избежать неприятностей.

А на 17-й минуте счет, к удивлению многих, стал равным. Атаку швейцарцев начал голкипер Вацлик. В несколько передач мяч был доставлен на левый фланг, где Риверос совершил рейд метров на 40, а затем попытался пробить по воротам, но мяч задел Стоунза. От защитника "Манн Сити" сфера оказалась в ногах у Эльянусси, который с 10 метров пробил точно в ближний угол, без шансов для Браво – 1:1.

Однако продолжения столь результативной игры не последовало. Если до перерыва команды хоть как-то развлекали публику скоростными выпадами то с одной, то с другой стороны (правда, без особой остроты). То с началом второй половины поля "Базель" полностью отошел назад и исключительно играл на оборону собственных ворот. Как следствие, открытого футбола, который наблюдался в первом тайме, больше на поле не наблюдалось. "Манчестер Сити", конечно, пытался преодолеть массированную защитную линию гостей, много держал мяч (соотношение по владению мячом достигло 72 %), но пробиться к воротам Вацлика манкунианцам никак не удавалось.

На 71-й минуте швейцарцы впервые после перерыва перешли половину поля "горожан". И нужно же было такому случиться! Атака "Базеля" стала результативной. Эльюнусси оказался с мячом на правом фланге, очень легко ушел от Зинченко и Траоре, после чего аккуратно отдал передачу дальше Лангу, который подключился к атаке на ближней штанге и вколотил мяч под перекладину ударом в ближний угол. Браво пытался среагировать, но отбить мяч не сумел – 1:2.

Пропустив второй гол, "Манчестер Сити" растерялся. Действующий состав манкунианцев не мог понять, как же раскусить этот крепкий орешек из Швейцарии. Но уступать не хотелось, поэтому парочку опасных эпизодов команда Пепа Гвардиолы все же создала. Мог отличиться вышедший на замену Диас, но пробил точно во вратаря команды гостей. Еще один шанс англичане упустили после розыгрыша перспективного стандарта от Сане.

На удивление, последние минуты матча и вовсе прошли спокойно. Сложилось впечатление, что "горожане" нисколько не переживали по случаю своего поражения. Они все равно проходили дальше. "Базель" также был всем доволен. На том команды и разошлись.

"Манчестер Сити" – "Базель" – 1:2

Голы: Жезус, 8 – 1:0. Эльюнусси, 17 – 1:1. Ланг, 71 – 1:2.

"Манчестер Сити": Браво, Данило, Стоунз, Ляпорт, Зинченко, Гюндоган (Диас, 66), Туре, Фоден (Адарабиойо, 89), Сане, Бернарду Силва, Жезус.

"Базель": Вацлик, Риверос, Лакруа, Сухи, Ланг, Фрай, Дье, Дзуффи, Буа (Штокер, 68), Оберлен (ван Волфсвинкель, 74), Эльюнусси.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Не пропустите! "Манчестер Сити" – "Базель" – 1:2 (обзор)