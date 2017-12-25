"Базель" претендует на защитника "Рубина"

"Базель" проявляет интерес к защитнику "Рубина" Моритцу Бауэру, сообщают российские СМИ.

Швейцарский клуб попытается купить 25-летнего австрийца во время зимнего трансферного окна.

В этом сезоне Бауэр сыграл за "Рубин" 18 матчей, результативными действиями не отличался.

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