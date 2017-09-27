"Базель" разгромил "Бенфику", "Селтик" разобрался с "Андерлехтом"

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"Базель" разгромил "Бенфику", "Селтик" разобрался с "Андерлехтом"

Представляем результаты 2-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов в группах А и В.

"Базель" – "Бенфика" 5:0

Голы: Ланг, 2 - 1:0, Оберлен, 20 - 2:0, ван Вольфсвинкел (пен), 59 - 3:0, Оберлен, 69 - 4:0, Риверос, 76 - 5:0

"Базель": Вацлик, Сухи, Аканджи, Альварес (Диэ, 80), Петретта (Риверос, 68), Дзуффи, Джака, Штеффен, Ланг, Оберлен (Эльюнусси, 74), ван Вольфсвинкел.

"Бенфика": Жулио Сезар, Луизао, Гримальдо, Андре Алмейда, Жардел, Фейса, Пицци, Живкович (Самарис, 74), Серви (Сальвио, 46), Жонас (Сеферович, 67), Хименес.

Предупреждения: Аканджи (45), Петретта (50), Джака (55), Живкович (55), Сальвио (59).

Удаление: Андре Алмейда (62).


"Андерлехт" – "Селтик" 0:3

Голы: Гриффитс, 38 - 0:1, Мбоджи (аг), 50 - 0:2, Синклэйр, 90 - 0:3

"Андерлехт": Букс, Спайич (Мбоджи, 44), Десхахт (Станчу, 58), Аппиа, Ханни (Бруно, 70), Кипчу, Геркенс, Дендонкер, Требель, Оньекуру, Теодорчик.

"Селтик": Гордон, Шимунович, Люстиг, Тирни, Боята, Рогич (Макгрегор, 65), Браун (Битон, 70), Синклэйр, Нтчам, Робертс (Форрест, 78), Гриффитс.

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3 Селтик 2 3
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