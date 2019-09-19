"Базель" разгромил "Краснодар" в матче Лиги Европы

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"Базель" разгромил "Краснодар" в матче Лиги Европы

"Базель" разгромил "Краснодар" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Хозяева встречи забили российскому клубу пять голов.

"Базель" - "Краснодар" - 5:0 (2:0)

Голы: Бюа, 9 - 1:0, Бюа, 40 - 2:0, Дзуффи, 52 - 3:0, Вильена (автогол), 54 - 4:0, Окафор, 79 - 5:0.

"Базель": Омлин, Альдерете, Петретта, Видмер, Джемерт, Дзуффи (Кампо, 79), Джака, Фрай, Штокер (Окафор, 58), Бюа, Артур (Риверос, 66).

"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Петров, Рамирес, Спайич, Камболов (Уткин, 46), Вильена, Вандерсон, Ольссон (Намли, 60), Сулейманов, Игнатьев (Берг, 67).

Во втором туре группового этапа Лиги Европы "Краснодар" сыграет с "Хетафе", встреча состоится 3 октября. "Базель" в этот же день встретится с "Транзаспором".

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