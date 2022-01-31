"Базель" согласовал аренду Чалова из ЦСКА
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов попробует свои силы в Швейцарии, сообщает журналист Нобель Арустамян.
По данным инсайдера, 23-летний футболист проведёт остаток нынешнего сезона в "Базеле".
Швейцарский клуб договорился об аренде форварда армейцев до лета 2022 года без права выкупа.
В составе "Базеля" россиянин заменит ушедшего в "Фиорентину" Артура Кабрала.
В текущем сезоне Чалов сыграл за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 8,5 миллиона евро.
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