"Базель" согласовал аренду Чалова из ЦСКА

Фото инстаграм Фёдора Чалова

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов попробует свои силы в Швейцарии, сообщает журналист Нобель Арустамян.

По данным инсайдера, 23-летний футболист проведёт остаток нынешнего сезона в "Базеле".

Швейцарский клуб договорился об аренде форварда армейцев до лета 2022 года без права выкупа.

В составе "Базеля" россиянин заменит ушедшего в "Фиорентину" Артура Кабрала.

В текущем сезоне Чалов сыграл за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 8,5 миллиона евро.

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