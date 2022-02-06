"Базель" упустил победу в дебютном матче Чалова

Фото: инстаграм "Базеля"/Автор неизвестен

В матче 20-го тура чемпионата Швейцарии "Базель" на своем поле сыграл вничью со "Сьоном" со счетом 3:3.

В начале встречи счет открыл Клеилтон, но в середине тайма Валентин Штокер восстановил равновесие, а на 35-й минуте хозяев вывел вперед Дан Ндой. На 56-й минуте счет сравнял Анто Гргич, но затем "Базель" вышел вперед благодаря голу Лиама Миллера. Впрочем, в концовке встречи Гргич сделал дубль и спас "Сьон" от поражения.

Российский нападающий "Базеля" Федор Чалов провел на поле 89 минут, не отметился результативными действиями и получил желтую карточку.

"Базель", набрав 37 очков, занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. "Сьон" с 25 очками остался на шестой позиции.

"Базель" - "Сьон" - 3:3 (2:1)

Голы: Клеилтон, 11 - 0:1, Штокер, 23 - 1:1, Ндой, 35 - 2:1, Гргич, 56 - 2:2, Миллер, 69 - 3:2, Гргич, 83 (с пенальти) - 3:3

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