"Базель" упустил победу в дебютном матче Чалова
Фото: инстаграм "Базеля"/Автор неизвестен
В матче 20-го тура чемпионата Швейцарии "Базель" на своем поле сыграл вничью со "Сьоном" со счетом 3:3.
В начале встречи счет открыл Клеилтон, но в середине тайма Валентин Штокер восстановил равновесие, а на 35-й минуте хозяев вывел вперед Дан Ндой. На 56-й минуте счет сравнял Анто Гргич, но затем "Базель" вышел вперед благодаря голу Лиама Миллера. Впрочем, в концовке встречи Гргич сделал дубль и спас "Сьон" от поражения.
Российский нападающий "Базеля" Федор Чалов провел на поле 89 минут, не отметился результативными действиями и получил желтую карточку.
"Базель", набрав 37 очков, занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. "Сьон" с 25 очками остался на шестой позиции.
"Базель" - "Сьон" - 3:3 (2:1)
Голы: Клеилтон, 11 - 0:1, Штокер, 23 - 1:1, Ндой, 35 - 2:1, Гргич, 56 - 2:2, Миллер, 69 - 3:2, Гргич, 83 (с пенальти) - 3:3
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|40
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|40
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|81
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|Реал Сарагоса II
|40
|80
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|40
|71
|8
|Сариньена
|40
|58
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|Атлетико Калатайюд
|40
|53
|10
|Сабиньяниго
|40
|52
|11
|Утебо
|40
|51
|12
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|40
|43
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|40
|43
|15
|Бреа
|40
|43
|16
|Фрага
|40
|40
|17
|Эбро
|40
|40
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|40
|37
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|40
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|40
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