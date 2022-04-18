Баженов рассказал о строгости Карпина в "Спартаке"
Фото: сайт "Олимп-Долгопрудный"/Автор неизвестен
Бывший нападающий "Спартака" Никита Баженов, выступающий сейчас за "Олимп-Долгопрудный", рассказал о строгости экс-главного тренера "красно-белых" Валерия Карпина.
"Серьезных проблем с лишним весом в "Спартаке", да еще и при Карпине быть не могло. При нем были дикие штрафы: 100 лишних грамм – 100 долларов. У него, кажется, бзик на этом. Приносишь 200 грамм, а он устраивает истерику – прям жестко разносит. Говорил: "Жирные, вы че, не можете за собой следить?"
Некоторым приходилось по три-четыре килограмма сбрасывать. Дошло до того, что люди перед взвешиванием шли на хитрость – кто-то тренировался, велосипед крутил, а кто-то в баню ходил", - приводит слова Баженова Sport24.
37-летний Баженов выступал за "Спартак" с 2004 по 2010 годы. В составе московского клуба он провел 136 матчей и забил 23 гола.
Не пропустите: Успехи "Зенита" и "Динамо", потери "Спартака" и ЦСКА: результаты 25-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
главное
-
Успехи "Интера" и "Милана", спасения "Ювентуса" и "Ромы": результаты 33-го тура Серии А
-
Позор "Барселоны", камбэк "Реала", успех "Атлетико": результаты 32-го тура Ла Лиги
-
"Барселона" дома проиграла аутсайдеру Ла Лиги
-
"Зенит" отказался поздравлять "Спартак" со 100-летием
-
Фати недоволен врачами "Барселоны"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 18 апреля
-
Успехи "Интера" и "Милана", спасения "Ювентуса" и "Ромы": результаты 33-го тура Серии А
-
Позор "Барселоны", камбэк "Реала", успех "Атлетико": результаты 32-го тура Ла Лиги
-
"Аталанта" потерпела третье поражение подряд в Серии А
-
"Барселона" дома проиграла аутсайдеру Ла Лиги
-
Руни отреагировал на вылет своего клуба в третий дивизион
-
Моуринью раскритиковал судейство в матче с "Наполи"
-
Мостовой рассказал, почему его бесит Гончаренко
-
"Зенит" отказался поздравлять "Спартак" со 100-летием
-
Фати недоволен врачами "Барселоны"
-
Баженов рассказал о строгости Карпина в "Спартаке"
-
Роналду сообщил о смерти новорожденного сына
-
"Наполи" упустил победу над "Ромой" Моуринью
-
Анчелотти высказался о возможном уходе Асенсио из "Реала"
-
Клуб Уэйна Руни вылетел в третий английский дивизион
-
Хвича Кварацхелия забил первые голы за "Динамо" Батуми
-
Тома Лемар и Жоау Феликс получили травмы в матче с "Эспаньолом"
-
"Барселона" не хочет тратить большие средства на нового левого защитника
-
"Реал" не уверен в целесообразности трансфера Холанда
-
Агент Комппера дал амбициозный прогноз на карьеру тренера "Локомотива"