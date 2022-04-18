Баженов рассказал о строгости Карпина в "Спартаке"

Фото: сайт "Олимп-Долгопрудный"/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Спартака" Никита Баженов, выступающий сейчас за "Олимп-Долгопрудный", рассказал о строгости экс-главного тренера "красно-белых" Валерия Карпина.

"Серьезных проблем с лишним весом в "Спартаке", да еще и при Карпине быть не могло. При нем были дикие штрафы: 100 лишних грамм – 100 долларов. У него, кажется, бзик на этом. Приносишь 200 грамм, а он устраивает истерику – прям жестко разносит. Говорил: "Жирные, вы че, не можете за собой следить?"

Некоторым приходилось по три-четыре килограмма сбрасывать. Дошло до того, что люди перед взвешиванием шли на хитрость – кто-то тренировался, велосипед крутил, а кто-то в баню ходил", - приводит слова Баженова Sport24.

37-летний Баженов выступал за "Спартак" с 2004 по 2010 годы. В составе московского клуба он провел 136 матчей и забил 23 гола.

Не пропустите: Успехи "Зенита" и "Динамо", потери "Спартака" и ЦСКА: результаты 25-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru