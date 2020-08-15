Впервые с 2006 года ни Месси, ни Роналду не сыграют в полуфинале Лиги Чемпионов

Лионель Месси и Криштиану Роналду не примут участие в полуфинале Лиги Чемпионов этого сезона.

Ранее "Ювентус" в 1/8 финала не смог пройти "Лион", а "Бавария" выбила "Барселону" из четвертьфинала.

Отметим, что ни Месси, ни Роналду не сыграют в полуфинале ЛЧ впервые с 2006 года.

Напомним, что оба футболиста имеют на двоих 11 "Золотых мячей" (Месси - 6, Роналду - 5).

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