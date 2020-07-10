BBC: CAS отменит отстранение "Манчестер Сити" от еврокубков

Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию "Манчестер Сити" на участие в еврокубках за нарушения правил финансового фэйр-плей. Об этом сообщает журналист BBC.



"Похоже, CAS оправдает "Манчестер Сити" по обвинению со стороны УЕФА. Пока ничего не подтверждено", - написал журналист.



Напомним, зимой 2020-го УЕФА обвинил "Сити" в нарушении правил финансового фэйр-плей. Английский клуб был отстранён от участия в еврокубковых турнирах и оштрафован на 30 млн. евро. Клуб подал апелляцию.

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