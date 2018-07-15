BBM стал победителем турнира прогнозов ЧМ-2018
Завершился 10-й, заключительный тур прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018. В нем приняли участие 19 человек.
Лучше всех выступил Зенден, набравший 5 очков. Также хорошие результаты показали viktorxal и SAMUELL (по 4).
В итоге, победителем турнира стал ВВМ, который всего на два очка опередил Yas. Третьим стал lyavon, в пятерку также вошли TurculeCNEW и viktorxal.
Полностью итоговая турнирная таблица выглядит так:
1. ВВМ - 64
2. Yas - 62
3. lyavon - 60
4. TurculeCNEW - 59
5. viktorxal - 58
6. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта - 55
7-11. РеалЕкатеринбург, lopatasamolet, Пьянь, SAMUELL, Зенден - 53
12. Джонни - 48
13. WhiteWolff - 45
14. Дамира - 43
15. Богдан - 42
16. Cum Deo - 37
17. Гуля Ермакова - 33
18. Предсказатель - 32
19. kruton9000 - 31
20. Franky - 29
21. xас - 27
22. Hovsik333 - 17
23. Edgarooo07 - 14
24. Димас - 13
25-27. Mike, Strateg, Morgan Chain - 10
28. камбала1 - 9
29. Бердали - 8
30. ali - 7
31-33. Андрей, Kirill, Ananasaman - 6
34-35. Barsa kg, igrok - 5
36-37. Александр, АТУ - 4
38-39. Олжас, Магомед - 3
40-45. Мамбетенок, Игорь, Артур, Алексей, Японский стоматолог, Bratan777 - 2
46. 10000-й - 0
Не пропустите: Франция обыгрывает Хорватию и становится чемпионом мира 2018!. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции
-
Стало известно, сколько человек посетили матчи ЧМ-2018
-
"Манчестер Сити" шокирован требованиями "Реала" по Ковачичу
-
"Ювентус" представил Роналду: фотоотчёт
-
Сборная Хорватии дома: в Загребе продолжается футбольный праздник
-
Роналду: "Многие игроки думают, что в 33 года карьера закончена, но я не такой"
-
"Спартак" в товарищеском матче обыграл "Рудар" и другие результаты
-
Агент Кинтеро подтвердил интерес "Локомотива"
-
ЦСКА может подписать перспективного бразильца
-
Клуб Слуцкого нацелился на хавбека "Зенита"
-
"Ювентус" назвал ПСЖ стоимость Алекса Сандро
-
Яновский пояснил, почему Головину стоит перейти в "Монако"
-
Путин сделал Трампу футбольный подарок
-
Мбаппе решил, на что потратит премиальные за ЧМ-2018
-
"Севилья" не пойдёт на уступки "Арсеналу" в трансфере Нзонзи
-
ФИФА огласила список главных открытий ЧМ-2018
-
Академия "Ювентуса" поприветствовала Роналду в своем клубе
-
1
"Манчестер Юнайтед" интересуется вингером ПСЖ
-
Роналду: "Предложение "Ювентуса" было единственным"
-
Роналду: "Это было нелегкое решение"