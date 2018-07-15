BBM стал победителем турнира прогнозов ЧМ-2018

Завершился 10-й, заключительный тур прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018. В нем приняли участие 19 человек.

Лучше всех выступил Зенден, набравший 5 очков. Также хорошие результаты показали viktorxal и SAMUELL (по 4).

В итоге, победителем турнира стал ВВМ, который всего на два очка опередил Yas. Третьим стал lyavon, в пятерку также вошли TurculeCNEW и viktorxal.

Полностью итоговая турнирная таблица выглядит так:

1. ВВМ - 64

2. Yas - 62

3. lyavon - 60

4. TurculeCNEW - 59

5. viktorxal - 58

6. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта - 55

7-11. РеалЕкатеринбург, lopatasamolet, Пьянь, SAMUELL, Зенден - 53

12. Джонни - 48

13. WhiteWolff - 45

14. Дамира - 43

15. Богдан - 42

16. Cum Deo - 37

17. Гуля Ермакова - 33

18. Предсказатель - 32

19. kruton9000 - 31

20. Franky - 29

21. xас - 27

22. Hovsik333 - 17

23. Edgarooo07 - 14

24. Димас - 13

25-27. Mike, Strateg, Morgan Chain - 10

28. камбала1 - 9

29. Бердали - 8

30. ali - 7

31-33. Андрей, Kirill, Ananasaman - 6

34-35. Barsa kg, igrok - 5

36-37. Александр, АТУ - 4

38-39. Олжас, Магомед - 3

40-45. Мамбетенок, Игорь, Артур, Алексей, Японский стоматолог, Bratan777 - 2

46. 10000-й - 0

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