Бебето: "С Неймаром "Реал" станет непобедимым"

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Бебето: "С Неймаром "Реал" станет непобедимым"Бывший форвард сборной Бразилии Бебето прокомментировал возможный трансфер лидера ПСЖ Неймара в "Реал".

"Реал" - великая команда с впечатляющей историей. Такой игрок, как Неймар, найдет в ней свое место. Ему будет сложно покинуть "ПСЖ", и я не знаю, случится ли это, но с Неймаром "Реал" станет непобедимой командой.

В чемпионате Франции текущего сезона Неймар провел 20 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 15 голевых передачах. В начале года он получил травму, которую залечивает до сих пор.

Читайте: Член совета директоров "Барселоны": "Я думаю, что Неймар сожалеет о своем уходе в ПСЖ" | http://soccernews.ru

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