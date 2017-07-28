Бечирай: "Не спал семь дней после вылета "Динамо" из РФПЛ"

Теги динамо москва

Бечирай: "Не спал семь дней после вылета "Динамо" из РФПЛ"Нападающий московского "Динамо" Фатос Бечирай рассказал о том, как переживал после вылета клуба в ФНЛ по итогам сезона-2015/16.

"На тот момент я провёл в Москве половину сезона. Я всё время думал о вылете команды, почему именно мы. Бывает, посидишь, подумаешь и поймёшь, что прошлого не изменить. Почему остался? Я хотел помочь клубу вернуться в РФПЛ. Было очень тяжело психологически - я семь дней не спал после вылета. Все ребята выдали максимум и за год вернулись в Премьер-лигу", - сказал он.

Читайте: "Локомотив" и "Динамо" интересуются игроком "Сампдории" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 2 6
2 Краснодар 2 6
3 Зенит Санкт-Петербург 2 6
4 Ахмат 2 6
5 Урал 2 4
6 Уфа 2 4
7 ЦСКА Москва 2 3
8 Анжи 2 3
9 Арсенал Тула 2 3
10 Спартак Москва 2 2
11 Динамо Москва 2 1
12 Ростов 2 1
13 Рубин 2 0
14 Амкар 2 0
15 СКА Хабаровск 2 0
16 Тосно 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов