Бечирай: "Не спал семь дней после вылета "Динамо" из РФПЛ"

Нападающий московского "Динамо" Фатос Бечирай рассказал о том, как переживал после вылета клуба в ФНЛ по итогам сезона-2015/16.

"На тот момент я провёл в Москве половину сезона. Я всё время думал о вылете команды, почему именно мы. Бывает, посидишь, подумаешь и поймёшь, что прошлого не изменить. Почему остался? Я хотел помочь клубу вернуться в РФПЛ. Было очень тяжело психологически - я семь дней не спал после вылета. Все ребята выдали максимум и за год вернулись в Премьер-лигу", - сказал он.

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