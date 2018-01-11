Бечирай покидает московское "Динамо"

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Бечирай покидает московское "Динамо"

Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о расторжении контракта с форвардом Фатосом Бечираем.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. По информации СМИ, 29-летний черногорец продолжит карьеру в бельгийском "Мехелене".

Бечирай выступал за "Динамо" с февраля 2016 года, сыграл 64 матча и забил 14 голов. 

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