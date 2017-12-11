Бегиристайн: "Манчестер Сити" нужно быть готовыми показать свою лучшую игру в матчах с "Базелем"

Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Чемпионов, по итогам которой "горожанам" в соперники достался швейцарский "Базель".

"Нам необходимо уважать "Базель" и быть осторожными. Нам нужно быть готовыми показать свою лучшую игру, потому что мы, разумеется, хотим пройти как можно дальше. Думаю, мы уже показали характер, необходимый для хорошей игры в Лиге Чемпионов" - приводит слова Бегиристайна официальный сайт УЕФА.

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