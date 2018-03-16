Бегиристайн: "Мы точно увидим хороший футбол в матчах с "Ливерпулем"

Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн оценил итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги Чемпионов и поделился мнением о грядущем противостоянии с "Ливерпулем".

"Нам нравится путешествовать, мы предпочли бы в Лиге Чемпионов поехать в другую страну, но что есть - то есть. Противостояние с "Ливерпулем" будет очень сложным. Мы хорошо знаем друг друга. "Ливерпуль" - очень атакующая команда. Это будут великолепные матчи, мы точно увидим хороший футбол. В этом турнире нет права на ошибки, всё в двух матчах должно сработать практически идеально" - цитирует Бегиристайна официальный твиттер "горожан".

Напомним, что первый матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" состоится 4 апреля на "Энфилде", а ответный - 10 апреля на "Этихаде". | http://soccernews.ru