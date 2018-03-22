Бегун Болт тренируется с дортмундской "Боруссией"

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Бегун Болт тренируется с дортмундской "Боруссией"

Легендарный бегун Усэйн Болт проводит тренировку в составе дортмундской "Боруссии".

Футболист занимается вместе с остальными игроками.

Фото: Болт в "Боруссии".

Ранее 31-летний Болт неоднократно заявлял о своем желании начать футбольную карьеру.

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