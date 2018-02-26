Бегун Усейн Болт подписал контракт с футбольной командой

Ямайский рекордсмен мира по бегу Усейн Болт заявил, что он вскоре начнет футбольную карьеру.

"Я подписал контракт с футбольной командой! Во вторник узнайте – с какой", – написал Болт в своем твиттере.

Ранее 31-летний Болт неоднократно заявлял о желании выступать за "Манчестер Юнайтед".

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