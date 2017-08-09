Бехрами сделал татуировку о детстве в разбомбленном Косово



Швейцарский полузащитник "Уотфорда" Валон Бехрами увековечил воспоминания о своем детстве в татуировке.

На правой ноге хавбека изображены мальчик с мячом на улице, пустые гильзы и военные самолеты.

Фото: Татушка Бехрами.

32-летний Бехрами родился в Митровице (Косово) в семье албанцев. В возрасте пяти лет он вместе с семьей был вынужден переехать в Швейцарию из-за войны.

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