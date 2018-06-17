Бехрами установил рекорд Чемпионатов Мира для швейцарцев



Полузащитник сборной Швейцарии Валон Бехрами сыграл в матче Чемпионата Мира-2018 со сборной Бразилии (1:1).

Благодаря этому он стал первым швейцарцем, который сыграл на четырех разных чемпионатах мира.

Ранее 33-летний Бехрами принимал участие в ЧМ-2006, 2010 и 2014.

Стоит отметить, что мировой рекорд принадлежит Рафаэлю Маркесу, Лотару Маттеусу и Антонио Карбахалю, которые сыграли на пяти мундиалях.

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