BeIN Sports: Россия получила уведомление о недопуске на ЧМ-2022 по футболу

Известный арабский телеканал BeIN Sports в твиттере написал, что ВАДА уведомило Россию о том, что национальная команда не сможет участвовать в ЧМ-2022.



Ранее сообщалось, что если сборная России выйдет в групповой этап мундиаля, то сможет участвовать в турнире, но без использования национальной символики и гимна.



Кроме того, в СМИ писали, что запрет ВАДА также коснется крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры.

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