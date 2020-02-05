BeIN Sports: Россия получила уведомление о недопуске на ЧМ-2022 по футболу

Теги россия

BeIN Sports: Россия получила уведомление о недопуске на ЧМ-2022 по футболуИзвестный арабский телеканал BeIN Sports в твиттере написал, что ВАДА уведомило Россию о том, что национальная команда не сможет участвовать в ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что если сборная России выйдет в групповой этап мундиаля, то сможет участвовать в турнире, но без использования национальной символики и гимна.

Кроме того, в СМИ писали, что запрет ВАДА также коснется крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры.

Не пропустите: РПЛ подтвердила, что единственным кандидатом на пост президента лиги будет Прядкин| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Кононов возглавил "Ригу"

Официально: Кононов возглавил "Ригу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов