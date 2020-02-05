BeIN Sports: Россия получила уведомление о недопуске на ЧМ-2022 по футболу
Известный арабский телеканал BeIN Sports в твиттере написал, что ВАДА уведомило Россию о том, что национальная команда не сможет участвовать в ЧМ-2022.
Ранее сообщалось, что если сборная России выйдет в групповой этап мундиаля, то сможет участвовать в турнире, но без использования национальной символики и гимна.
Кроме того, в СМИ писали, что запрет ВАДА также коснется крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры.
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|19
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