Бек "Арсенала" Монреаль лидирует в АПЛ по количеству перехватов

Испанский защитник "Арсенала" Начо Монреаль является лидером Премьер-лиги по количеству перехватов, сообщает Squawka.

В этом сезоне футболист совершил 50 перехватов.

Кроме того на счету 31-летнего испанца 2 гола в 21 поединке во всех турнирах.

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