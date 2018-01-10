Бек "Арсенала" может перейти в "Зенит"

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Бек "Арсенала" может перейти в "Зенит"

"Зенит" проявляет интерес к защитнику тульского "Арсенала" Максиму Беляеву, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, петербургский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Беляев понадобился "сине-бело-голубым" в связи с грядущим ужесточением лимита на легионером. Также игроком интересуется "Спартак".

В этом сезоне 26-летний Беляев провел за "Арсенал" 18 матчей и забил 1 гол.

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