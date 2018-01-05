Бек "Атлетико" Лукас Эрнандес решил выступать за сборную Испании
Защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес принял решение играть за сборную Испании, сообщает Marca.
По сведениям издания, футболист уже начал процедуру получения испанского гражданства. Стоит отметить, что он родился во Франции, но с 12 лет живет в Испании.
В этом сезоне 21-летний Эрнандес провел за "Атлетико" 16 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
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|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
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|Алавес
|16
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