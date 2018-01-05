Бек "Атлетико" Лукас Эрнандес решил выступать за сборную Испании

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Бек "Атлетико" Лукас Эрнандес решил выступать за сборную Испании
Защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес принял решение играть за сборную Испании, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист уже начал процедуру получения испанского гражданства. Стоит отметить, что он родился во Франции, но с 12 лет живет в Испании.

В этом сезоне 21-летний Эрнандес провел за "Атлетико" 16 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.

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